В ГИБДД назвали число ДТП во время утреннего гололеда

В ГИБДД назвали число ДТП во время утреннего гололеда

Среда, 25 октября, началась у омичей с похолодания и снегопада — вчерашняя мокрая каша превратилась в снег и лед. Обстановка на дорогах сегодня утром только усложнилась.