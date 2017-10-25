В ГИБДД назвали число ДТП во время утреннего гололеда
Среда, 25 октября, началась у омичей с похолодания и снегопада — вчерашняя мокрая каша превратилась в снег и лед. Обстановка на дорогах сегодня утром только усложнилась.
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Среда, 25 октября, началась у омичей с похолодания и снегопада — вчерашняя мокрая каша превратилась в снег и лед. Обстановка на дорогах сегодня утром только усложнилась.
Как сообщили «СуперОмску» в