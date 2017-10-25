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07:10 (мск), источник: СуперОмск

В ГИБДД назвали число ДТП во время утреннего гололеда

Среда, 25 октября, началась у омичей с похолодания и снегопада — вчерашняя мокрая каша превратилась в снег и лед. Обстановка на дорогах сегодня утром только усложнилась.

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе УГИБДД по Омской области, только с семи до девяти часов утра в городе из-за гололеда произошло 14 аварий.

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