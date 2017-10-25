Пропавшего по дороге в психбольницу екатеринбуржца нашли мертвым

Парня нашли мертвым в лесу у дома в районе Семи Ключей, сообщают поисковики. По предварительной информации, причина смерти — суицид.

Напомним, юноша ушел из дома в Рыбинском переулке, 46 в первой половине дня 11 октября. Он должен был идти на капельницы в психиатрическую больницу № 3, но в медучреждении не появлялся.

Ришат жил со своей матерью, отчимом и бабушкой. Родственники переживали, что он слишком много времени проводит в Интернете. Когда он пригрозил бросить техникум «Автоматика», мать направила его на лечение в психиатрический диспансер.