На борту рейса «Красноярск — Новосибирск» умер мужчина, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе.

По сообщениям очевидцев в сообществе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», на борту ДР 1556 авиакомпании «Победа» мужчине внезапно стало плохо, как только лайнер начал трогаться. На борт поднялись врачи «Скорой помощи», однако мужчину спасти не удалось.

«В Западно-Сибирском управлении СК на транспорте «Вестям» заявили: «Утром 25 октября в аэропорту «Емельяново» г. Красноярска на борту самолёта из Красноярска в Новосибирск скончался 64-летний мужчина, житель Новосибирска. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, после посадки в самолёт до начала вылета состояние здоровья мужчины резко ухудшилось. Несмотря на принятые меры, мужчина скончался. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, также устанавливается причина смерти пассажира».

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На момент написания заметки «Вестям» не удалось получить оперативный комментарий аэропорта «Емельяново», а также в авиакомпании «Победа».