На борту рейса «Красноярск — Новосибирск» умер мужчина
По сообщениям очевидцев, мужчине внезапно стало плохо перед вылетом рейса, на борт поднялись врачи скорой помощи.
По сообщениям очевидцев, мужчине внезапно стало плохо перед вылетом рейса, на борт поднялись врачи скорой помощи.
На борту рейса «Красноярск — Новосибирск» умер мужчина, об этом «Вестям» сообщили в
«По данному факту проводится доследственная проверка», — отметили в
По сообщениям очевидцев в сообществе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», на борту ДР 1556 авиакомпании «Победа» мужчине внезапно стало плохо, как только лайнер начал трогаться. На борт поднялись врачи «Скорой помощи», однако мужчину спасти не удалось.
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На момент написания заметки «Вестям» не удалось получить оперативный комментарий аэропорта «Емельяново», а также в авиакомпании «Победа».
«Вести» следят за развитием событий.