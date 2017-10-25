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07:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На борту рейса «Красноярск — Новосибирск» умер мужчина

По сообщениям очевидцев, мужчине внезапно стало плохо перед вылетом рейса, на борт поднялись врачи скорой помощи.

На борту рейса «Красноярск — Новосибирск» умер мужчина, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — отметили в пресс-службе.

По сообщениям очевидцев в сообществе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте», на борту ДР 1556 авиакомпании «Победа» мужчине внезапно стало плохо, как только лайнер начал трогаться. На борт поднялись врачи «Скорой помощи», однако мужчину спасти не удалось.

«В Западно-Сибирском управлении СК на транспорте «Вестям» заявили: «Утром 25 октября в аэропорту «Емельяново» г. Красноярска на борту самолёта из Красноярска в Новосибирск скончался 64-летний мужчина, житель Новосибирска. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, после посадки в самолёт до начала вылета состояние здоровья мужчины резко ухудшилось. Несмотря на принятые меры, мужчина скончался. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются, также устанавливается причина смерти пассажира».

Во время загрузки произошла ошибка.

На момент написания заметки «Вестям» не удалось получить оперативный комментарий аэропорта «Емельяново», а также в авиакомпании «Победа».

«Вести» следят за развитием событий.

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