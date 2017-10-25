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07:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом столкновении на прикамской трассе погибли двое

Иномарка вылетела на встречку.

На дороге Кукуштан — Чайковский днем 24 октября в аварии погибли два человека. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Пермскому краю.

Автомобиль SsangYong выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. По предварительной информации, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. В ДТП погибли водитель и пассажир SsangYong.

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