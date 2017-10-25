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07:40 (мск), источник: БЕЛТА

Суд над российским священником начинается сегодня в Витебске

25 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинается суд над священником из России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района. Слушания пройдут в закрытом режиме.

Фигурант уголовного дела — 39-летний ранее не судимый россиянин обвиняется по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 171 УК Беларуси. Ему вменяется в вину покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступление по ст.171 Уголовного кодекса, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург.

Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале текущего года также вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в иных регионах Беларуси.

По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд Гомель-Санкт-Петербург, однако была задержана при посадке в поезд на ж/д вокзале Гомеля.

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