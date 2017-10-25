Суд над российским священником начинается сегодня в Витебске
25 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинается суд над священником из России, сообщили БЕЛТА в
25 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Витебске сегодня начинается суд над священником из России, сообщили БЕЛТА в
Уголовное дело будет рассматриваться в суде Железнодорожного района. Слушания пройдут в закрытом режиме.
Фигурант уголовного дела — 39-летний ранее не судимый россиянин обвиняется по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 171 УК Беларуси. Ему вменяется в вину покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступление по ст.171 Уголовного кодекса, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.
По данным следствия, мужчина с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в
Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус
Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в
По его указанию гражданка Таджикистана в феврале прибыла в Гомель, где провела вербовочные беседы с девушками. Достигнув договоренности по их вывозу для занятия проституцией, она приобрела билеты на поезд