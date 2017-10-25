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07:34 (мск), источник: Newslab.ru

Женщина отсудила 450 тысяч за перелом на обледенелом крыльце

Хозяйка здания заплатит жительнице Минусинска компенсацию за перелом ноги. Женщина получила тяжелую травму из-за того, что подскользнулась на крыльце здания и упала.

В январе 2016 года жительница Минусинска решила после работы зайти в помещение с банкоматами. На крыльце здания на ул. Абаканской около торгового центра «Славянский» она поскользнулась и упала. Очевидцы вызвали «скорую помощь», женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правого бедра со смещением.

Жительнице Минусинска пришлось делать операцию, она месяц лежала в больнице. Кроме того, два месяца она носила гипс. В общей сложности период ее нетрудоспособности составил 10 месяцев. Женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать моральный вред и утраченный заработок.

Здание, на крыльце которого она упала, было разделено на два помещения с отдельными входами с одного крыльца. В одном помещении были размещены банкоматы ПАО «Сбербанк России», второе пустовало. Поскольку женщина упала перед входом в пустующее помещение, суд признал ответчиком по делу собственницу здания, так как именно она несла ответственность за содержание и благоустройство принадлежащего ей имущества.

Суд заключил, что собственник здания не исполнил свои обязанности надлежащим образом — крыльцо не было очищено от наледи, из-за чего женщина получила травму.

Минусинский суд постановил взыскать с собственницы здания в пользу потерпевшей 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и 105,5 тысяч рублей утраченного заработка, всего 455,5 тысяч рублей.

Собственница здания просила отменить судебное решение, так как считала, что ответственность должен нести арендовавший у нее помещение банк. Красноярский краевой суд проверил материалы дела и оставил решение минусинского городского суда без изменения, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Мишанина.

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