Женщина отсудила 450 тысяч за перелом на обледенелом крыльце
Хозяйка здания заплатит жительнице Минусинска компенсацию за перелом ноги. Женщина получила тяжелую травму
Хозяйка здания заплатит жительнице Минусинска компенсацию за перелом ноги. Женщина получила тяжелую травму
В январе 2016 года жительница Минусинска решила после работы зайти в помещение с банкоматами. На крыльце здания на ул. Абаканской около торгового центра «Славянский» она поскользнулась и упала. Очевидцы вызвали «скорую помощь», женщину доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытый перелом правого бедра со смещением.
Жительнице Минусинска пришлось делать операцию, она месяц лежала в больнице. Кроме того, два месяца она носила гипс. В общей сложности период ее нетрудоспособности составил 10 месяцев. Женщина обратилась в суд, чтобы компенсировать моральный вред и утраченный заработок.
Здание, на крыльце которого она упала, было разделено на два помещения с отдельными входами с одного крыльца. В одном помещении были размещены банкоматы ПАО «Сбербанк России», второе пустовало. Поскольку женщина упала перед входом в пустующее помещение, суд признал ответчиком по делу собственницу здания, так как именно она несла ответственность за содержание и благоустройство принадлежащего ей имущества.
Суд заключил, что собственник здания не исполнил свои обязанности надлежащим образом — крыльцо не было очищено от наледи,
Минусинский суд постановил взыскать с собственницы здания в пользу потерпевшей 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и 105,5 тысяч рублей утраченного заработка, всего 455,5 тысяч рублей.
Собственница здания просила отменить судебное решение, так как считала, что ответственность должен нести арендовавший у нее помещение банк. Красноярский краевой суд проверил материалы дела и оставил решение минусинского городского суда без изменения, рассказала