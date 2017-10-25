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07:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Третьеклассник попал под машину на пешеходном переходе в Хабаровске

Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник у остановки «Парк имени Гагарина» на улице Краснореченской «Тойота Премио» сбила на пешеходном переходе девятилетнего мальчика, сообщает портал «Губерния».

Иномаркой управляла женщина. Третьеклассника, идущего по «зебре», горожанка зацепила зеркалом заднего вида во время выполнения маневра — она выезжала на Краснореченскую с улицы Флегонтова с левым повтором, чтобы продолжить движение в направлении Южного микрорайона. И ей, и школьнику в это время горел зеленый. Женщина говорила, что не видела ребенка вплоть до удара: обзор ей закрывали другие автомобили.

Для ученика школы № 24 сразу же вызвали скорую помощь. Медики заподозрили у него черепно-мозговую травму, но в стационаре диагноз не подтвердился: ребенок отделался ушибами. Хозяйке «Премио» — 41-летней хабаровчанке — выписали штраф за то, что она не пропустила пешехода на «зебре».

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