Третьеклассник попал под машину на пешеходном переходе в Хабаровске

Иномаркой управляла женщина. Третьеклассника, идущего по «зебре», горожанка зацепила зеркалом заднего вида во время выполнения маневра — она выезжала на Краснореченскую с улицы Флегонтова с левым повтором, чтобы продолжить движение в направлении Южного микрорайона. И ей, и школьнику в это время горел зеленый. Женщина говорила, что не видела ребенка вплоть до удара: обзор ей закрывали другие автомобили.