В Красноярске пропала 14-летняя школьница

В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя школьница. Виолетта Гаргапольцева утром в понедельник, 23 октября ушла на учёбу, но на занятиях так и не появилась. Сейчас идут поиски.



Приметы пропавшей: рост 160−165 сантиметров, волосы до плеч, глаза зелёные. Была одета в чёрную юбку, зелёный пуховик, чёрную шапку, чёрные кроссовки.





