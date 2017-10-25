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07:38 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске пропала 14-летняя школьница

В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя школьница. Виолетта Гаргапольцева утром 23 октября ушла на учёбу, но на занятиях не появилась. Сейчас идут поиски.

Источник: Вести - Красноярск

В Красноярске бесследно исчезла 14-летняя школьница. Виолетта Гаргапольцева утром в понедельник, 23 октября ушла на учёбу, но на занятиях так и не появилась. Сейчас идут поиски.

Приметы пропавшей: рост 160−165 сантиметров, волосы до плеч, глаза зелёные. Была одета в чёрную юбку, зелёный пуховик, чёрную шапку, чёрные кроссовки.


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