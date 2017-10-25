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07:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пять автомобилей столкнулись на скользкой дороге на улице Владимировской

Гололёд спровоцировал массовую аварию, по счастливой случайности никто не пострадал, рассказали очевидцы.

Пять автомобилей столкнулись на скользкой дороге на улице Владимировской, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

В 8 часов утра у дома № 2 на улице Владимировской столкнулись Renault Logan и Toyota Wish. Водитель «Рено» не справился с управлением и врезался во встречную «Тойоту».

В момент оформления ДТП с управлением не справился водитель автомобиля «Toyota Ipsum». Японский седан занесло, выбросило через бордюр на обочину и в итоге «Тойота» врезалась в столб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время оформления второго ДТП столкнулись УАЗ Патриот и Renaul Megane. Участники аварии двигались со стороны Владимировской.

«Водитель Рено был вынужден остановиться, т.к. перед ним на встречку выехал Toyota Vitz на летней резине. Водитель УАЗа не успел затормозить и зацепил Рено», — рассказали очевидцы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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