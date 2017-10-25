Пять автомобилей столкнулись на скользкой дороге на улице Владимировской, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

В 8 часов утра у дома № 2 на улице Владимировской столкнулись Renault Logan и Toyota Wish. Водитель «Рено» не справился с управлением и врезался во встречную «Тойоту».

В момент оформления ДТП с управлением не справился водитель автомобиля «Toyota Ipsum». Японский седан занесло, выбросило через бордюр на обочину и в итоге «Тойота» врезалась в столб.

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Во время оформления второго ДТП столкнулись УАЗ Патриот и Renaul Megane. Участники аварии двигались со стороны Владимировской.

«Водитель Рено был вынужден остановиться, т.к. перед ним на встречку выехал Toyota Vitz на летней резине. Водитель УАЗа не успел затормозить и зацепил Рено», — рассказали очевидцы.