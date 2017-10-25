В омском детском доме устроили показательную драку
В ситуации разбираются силовики и министерство образования.
В ситуации разбираются силовики и министерство образования.
Накануне стало известно, что четверо несовершеннолетних воспитанников
По распоряжению министра образования Омской области Татьяны Дерновой члены специально созданной комиссии выехали в детское учреждение.
По информации областного минобра, все пятеро участников драки на протяжении последних трёх лет проживают вместе в одной семье и характеризуются с положительной стороны. Со слов социального педагога, ребята дружат и стараются сделать так, чтобы их успехи заметили и отметили. С ней согласна и инспектор ОПДН отдела полиции № 6, которая курирует ребят на протяжении шести лет. Никаких предпосылок к данному инциденту не было. Более того, как сообщили педагоги, в этот же день ребята совместно участвовали в мероприятии интерната и общались без признаков негативного отношения друг к другу.
По предварительной версии со слов самих детей, показательная драка была инсценирована с целью проучить своего товарища, который время от времени портит имущество ребят.
Сейчас проверка обстоятельств инцидента ведётся совместно со следственным отделом по Октябрьскому административному округу и отделом по делам несовершеннолетних ОП № 6 УМВД России по Омской области.