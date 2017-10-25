В омском детском доме устроили показательную драку

По информации областного минобра, все пятеро участников драки на протяжении последних трёх лет проживают вместе в одной семье и характеризуются с положительной стороны. Со слов социального педагога, ребята дружат и стараются сделать так, чтобы их успехи заметили и отметили. С ней согласна и инспектор ОПДН отдела полиции № 6, которая курирует ребят на протяжении шести лет. Никаких предпосылок к данному инциденту не было. Более того, как сообщили педагоги, в этот же день ребята совместно участвовали в мероприятии интерната и общались без признаков негативного отношения друг к другу.