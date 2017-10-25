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07:55 (мск), источник: АиФ Омск

В омском детском доме устроили показательную драку

В ситуации разбираются силовики и министерство образования.

Накануне стало известно, что четверо несовершеннолетних воспитанников школы-интернаты № 5 для умственно отсталых детей (двое 13-летних, 16- и 17-летний) якобы решили проучить своего 13-летнего компаньона, устроив показательную драку, в ходе которой нанесли парню ушиб мягких тканей левой руки, что позже зафиксировал медицинский работник.

По распоряжению министра образования Омской области Татьяны Дерновой члены специально созданной комиссии выехали в детское учреждение.

По информации областного минобра, все пятеро участников драки на протяжении последних трёх лет проживают вместе в одной семье и характеризуются с положительной стороны. Со слов социального педагога, ребята дружат и стараются сделать так, чтобы их успехи заметили и отметили. С ней согласна и инспектор ОПДН отдела полиции № 6, которая курирует ребят на протяжении шести лет. Никаких предпосылок к данному инциденту не было. Более того, как сообщили педагоги, в этот же день ребята совместно участвовали в мероприятии интерната и общались без признаков негативного отношения друг к другу.

По предварительной версии со слов самих детей, показательная драка была инсценирована с целью проучить своего товарища, который время от времени портит имущество ребят.

Сейчас проверка обстоятельств инцидента ведётся совместно со следственным отделом по Октябрьскому административному округу и отделом по делам несовершеннолетних ОП № 6 УМВД России по Омской области.

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