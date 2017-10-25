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07:55 (мск), источник: Om1.ru

Омич с приятелем ради мести избил охранника колонии, в которой раньше сидел

Парень узнал в прохожем младшего инспектора колонии, где отбывал наказание и накинулся на него с кулаками.

Заместитель прокурора Кировского округа Омска утвердил обвинительное заключение в отношении двух омичей 20 и 24 лет. Парней обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, грабеже и побоях — жертвой омичей стал сотрудник исправительной колонии № 8.

По версии следствия, ночью 28 мая этого года парни гуляли по Левобережью. На парковке возле двух кафе на улице Комарова один из них увидел младшего инспектора колонии, где отбывал наказание за имущественное преступление. Как стало известно порталу Om1.ru, бывший заключенный ненавидел охранника со времен пребывания в колонии.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Вышедший из исправительной колонии омич и младший инспектор прекрасно друг друга знали — охранник по долгу службы следил за отбыванием наказания осужденного, который воспылал к младшему инспектору ненавистью.

Увидев охранника на парковке возле кафе, омич вспомнил колонию и набросился на младшего инспектора, а вместе с ним и приятель, парни били его руками и ногами. Более того, приятель вытащил из кармана охранника 6 700 рублей.

В итоге охранник получил тяжелые травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Во время следствия приятели пытались свалить вину друг на друга и признали вину лишь частично. Меру наказания предстоит определить Кировскому районному суду, куда уголовное дело для рассмотрения уже передали.

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