Омич с приятелем ради мести избил охранника колонии, в которой раньше сидел

Заместитель прокурора Кировского округа Омска утвердил обвинительное заключение в отношении двух омичей 20 и 24 лет. Парней обвиняют в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, грабеже и побоях — жертвой омичей стал сотрудник исправительной колонии № 8.

По версии следствия, ночью 28 мая этого года парни гуляли по Левобережью. На парковке возле двух кафе на улице Комарова один из них увидел младшего инспектора колонии, где отбывал наказание за имущественное преступление. Как стало известно порталу Om1.ru, бывший заключенный ненавидел охранника со времен пребывания в колонии.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Вышедший из исправительной колонии омич и младший инспектор прекрасно друг друга знали — охранник по долгу службы следил за отбыванием наказания осужденного, который воспылал к младшему инспектору ненавистью.

Увидев охранника на парковке возле кафе, омич вспомнил колонию и набросился на младшего инспектора, а вместе с ним и приятель, парни били его руками и ногами. Более того, приятель вытащил из кармана охранника 6 700 рублей.