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08:02 (мск), источник: dostup1.ru

Внедорожник опрокинулся, улетев в кювет на М-5 в Челябинской области

Водитель, а также его пассажиры доставлены в больницу.

Водитель внедорожника и двое членов его семьи госпитализированы с различными травмами после ДТП с опрокидыванием на М-5 (Челябинская область) — авария случилась во время снегопада, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Во вторник, 24 октября, около 9.00 на 23 километре автодороги Подъезд к Екатеринбургу водитель Mitsubishi L200 не справился с управлением и улетел в правый кювет, где опрокинулся. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем, а также двое его пассажиров, среди которых был 14-летний подросток, получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, накануне МЧС и ГИБДД выступили с предупреждениями по поводу непогоды и предостерегли водителей от дальних поездок.

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