В аварии возле сочинского аэропорта автомобиль разорвало пополам
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Серьезное ДТП произошло в Адлере, в районе аэропорта около 10 часов вечера во вторник, 24 октября.
Как сообщили «Югополису» в
От удара одну из иномарок разорвало надвое. В аварии пострадали 2 человека, их доставили в местную больницу.
Точные причины и обстоятельства произошедшего станут известны после окончания проверки, которую проводят правоохранители.