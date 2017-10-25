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09:29 (мск), источник: Югополис

В аварии возле сочинского аэропорта автомобиль разорвало пополам

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Серьезное ДТП произошло в Адлере, в районе аэропорта около 10 часов вечера во вторник, 24 октября.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, согласно предварительным данным, на трассе столкнулись 2 автомобиля — BMW и Mercedes.

От удара одну из иномарок разорвало надвое. В аварии пострадали 2 человека, их доставили в местную больницу.

Точные причины и обстоятельства произошедшего станут известны после окончания проверки, которую проводят правоохранители.

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