В аварии возле сочинского аэропорта автомобиль разорвало пополам

Серьезное ДТП произошло в Адлере, в районе аэропорта около 10 часов вечера во вторник, 24 октября.

Как сообщили «Югополису» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, согласно предварительным данным, на трассе столкнулись 2 автомобиля — BMW и Mercedes.

От удара одну из иномарок разорвало надвое. В аварии пострадали 2 человека, их доставили в местную больницу.

Точные причины и обстоятельства произошедшего станут известны после окончания проверки, которую проводят правоохранители.