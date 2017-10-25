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08:44 (мск), источник: ТАСС

Пассажир рейса в Новосибирск умер в самолете в аэропорту Красноярска

По данному факту проводится проверка.

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Пассажир рейса Красноярск — Новосибирск авиакомпании «Победа» умер утром в среду в самолете в аэропорту вылета. Полиция проводит проверку, причину смерти устанавливают медики, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«Погибший — мужчина 1953 года, житель Новосибирска, направлялся домой. На месте работали сотрудники транспортной полиции, проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел еще аэропорту Красноярска, самолет едва начал движение. На борт была вызвана бригада медиков.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, рейс прибыл в Новосибирск с задержкой около двух часов, в 11:12 по местному времени (07:12 мск).

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