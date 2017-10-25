Пассажир рейса в Новосибирск умер в самолете в аэропорту Красноярска
По данному факту проводится проверка.
По данному факту проводится проверка.
НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Пассажир рейса Красноярск — Новосибирск авиакомпании «Победа» умер утром в среду в самолете в аэропорту вылета. Полиция проводит проверку, причину смерти устанавливают медики, сообщили ТАСС в
«Погибший — мужчина 1953 года, житель Новосибирска, направлялся домой. На месте работали сотрудники транспортной полиции, проводится проверка», — сообщили в
Инцидент произошел еще аэропорту Красноярска, самолет едва начал движение. На борт была вызвана бригада медиков.
По данным