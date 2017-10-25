Неисправность проводки: на Уралмаше в Екатеринбурге ночью сгорел внедорожник
Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка. Инцидент произошел на улице Ильича.
Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка. Инцидент произошел на улице Ильича.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 2 часа 27 минут. На площади 1 кв.м огнем был поврежден кузов автомобиля Kia Sorento. В тушении были задействованы одна единица техники и пять человек личного состава.
Полиция начала проверку по данному факту.
«Сообщение о происшествии поступило в территориальный ОВД ночью в 2.40, по указанному адресу выезжала
Как добавили в ведомстве, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.