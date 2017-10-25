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08:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Неисправность проводки: на Уралмаше в Екатеринбурге ночью сгорел внедорожник

Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка. Инцидент произошел на улице Ильича.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 2 часа 27 минут. На площади 1 кв.м огнем был поврежден кузов автомобиля Kia Sorento. В тушении были задействованы одна единица техники и пять человек личного состава.

Полиция начала проверку по данному факту.

«Сообщение о происшествии поступило в территориальный ОВД ночью в 2.40, по указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия. Владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением. По предварительной версии, причиной произошедшего является самовозгорание внедорожника из-за неисправности электропроводки. Однако, окончательные выводы будут сделаны по итогам пожарно-технической экспертизы», — сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Как добавили в ведомстве, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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