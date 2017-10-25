Аварии в день жестянщика в Новосибирске

Транспортный коллапс наблюдался на улице Туннельный спусксразу из-за трех ДТП в течение получаса, сообщает «Автоспас». Все началось в восемь утра со столкновения Renault Logan и Toyota Wish. Пока аварком оформлял происшествие, водитель Toyota Ipsum не справился с управлением и врезался в столб на обочине. Спустя несколько минут «УАЗ-Патриот» зацепил Renaul Megane, который пропускал выехавшую на встречку на летней резине Toyota Vitz.
В Бердске в 7.55 Geely на скользкой дороге у остановки «Красный Сокол» сбил 55-летнюю женщину, пишет «Инцидент Новосибирск». Она переходила дорогу по пешеходному переходу к автобусной остановке, и здесь ее путь пересекся с «китайцем». Женщину увезла бригада скорой помощи. Столкновению способствовало не только невнимание водителя, но и гололед — после контакта Geely «проюзил» по проезжей части на несколько метров вперед.
Еще пачка аварий произошла на Фрунзе, Кошурникова и Дзержинского. В девять утра перед перекрестком улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина Lada Granta перед светофором догнала Kia Rio. Далее в отечественную машину влетел Lexus GX470. После этого за ними въехал грузовичок в BMW третьей серии.
Примерно в это же время на проспекте Дзержинского, не доезжая со стороны Березовой рощи до перекрестка с улицей Красина, водитель Daewoo Matiz не смогла остановиться перед Toyota Spacio и притерлась к ней. И в дополнение водитель Hyundai Santa Fe на летней резине не смогла затормозить перед Mitsubishi Pajero при движении по Кошурникова в районе кольца Березовой рощи.
На площади Кирова столкнулись грузовик КамАЗ и легковой автомобиль, в результате этого было парализовано движение трамваев. Другой общественный транспорт был в это время переполнен.
На улице Светлановской в сторону «Большой медведицы» на левый бок перевернулся внедорожник, сообщает «АСТ-54». По словам очевидцев, внутри находилась девушка, которой помогли выбраться из салона очевидцы. Они же поставили машину обратно на колеса.
Тем временем в Ленинском районе на улице Планировочной автомобиль врезался в фонарный столб, который от удара изогнулся и навис над проезжей частью. На улице Титова утром после столкновения поперек проезжей части развернуло седан, в то время как на улице Ипподромской в сторону улицы Военной дорогу не поделили седан Mazda и кроссовер Mitsubishi Outlander. Также подписчики сообщают о сложной обстановке на трассах.
Однако ГИБДД пока настроена оптимистично.
— Дня жестянщика в Новосибирске нет и в ближайшее время не будет, — уверен начальник пресс-службы ГИБДД города Сергей Страдымов. — Судя по сегодняшней статистике, количество аварий остается на прежнем уровне. Даже чуть меньше стало. Сейчас из-за перехода на зимний стиль вождения новосибирские автомобилисты несколько дней будут ездить очень аккуратно.
Представитель ГИБДД зловеще предсказал, что настоящий день жестянщика еще впереди — «через несколько дней, когда наступит настоящий гололед».