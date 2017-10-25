Три тольяттинских предприятия подозревают в загрязнении воздуха аммиаком
От жителей Тольятти поступило более 200 жалоб на недопустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха.
От жителей Тольятти поступило более 200 жалоб на недопустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха.
«КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти» и «Аком-инвест» подозревают в загрязнении воздуха аммиаком, сообщает august.ru со ссылкой на Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Руководитель ведомства Махмуд Калиматов выступил с докладом об экологической ситуации в регионе в Самарской Губернской Думе.
Он отметил, что зачастую предприятия не выполняют условия предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Либо осуществляют несанкционированный выброс вредных веществ в выходные дни и ночное время при проведении ремонта оборудования и реконструкции. В нынешнем году от жителей Тольятти в Управление поступило более 200 жалоб на недопустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Махмуд Калиматов добавил, что 75% объектов комплекса очистных сооружений в городских и сельских населенных пунктах Самарской области требуют реконструкции или капитального ремонта, а 15% — вообще не действуют.
Кроме того, в 14 из 27 муниципальных районов отсутствуют санкционированные объекты размещения отходов. Вопросы экологии вызвали особую обеспокоенность депутатов. Было решено создать рабочую группу, которая всерьез займется поисками решения этих проблем.