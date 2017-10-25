Три тольяттинских предприятия подозревают в загрязнении воздуха аммиаком

«КуйбышевАзот», «СИБУР Тольятти» и «Аком-инвест» подозревают в загрязнении воздуха аммиаком, сообщает august.ru со ссылкой на Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Руководитель ведомства Махмуд Калиматов выступил с докладом об экологической ситуации в регионе в Самарской Губернской Думе.

Он отметил, что зачастую предприятия не выполняют условия предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Либо осуществляют несанкционированный выброс вредных веществ в выходные дни и ночное время при проведении ремонта оборудования и реконструкции. В нынешнем году от жителей Тольятти в Управление поступило более 200 жалоб на недопустимый уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Махмуд Калиматов добавил, что 75% объектов комплекса очистных сооружений в городских и сельских населенных пунктах Самарской области требуют реконструкции или капитального ремонта, а 15% — вообще не действуют.