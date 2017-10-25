В районе о. Зелененький обнаружено нефтяное пятно
22 октября в Управление Росприроднадзора по Самарской области поступила информация об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе о. Зелененький, сообщает
22 октября в Управление Росприроднадзора по Самарской области поступила информация об обнаружении «нефтяного пятна» с радужной пленкой в районе о. Зелененький, сообщает
Специалистами Росприроднадзора совместно со специалистами филиала «ЦЛАТИ по Самарской области» осуществлен выезд по указанному направлению. Предполагаемое пятно было обнаружено в районе спуска Лейтенанта Шмидта.
Пятно представляло собой отдельные локации, рассеченные, предположительно, судами. Радужной пленки не обнаружено. Сотрудниками филиала «ЦЛАТИ по Самарской области» были отобраны пробы воды для определения состава и ПДК загрязняющих веществ.