МЧС: пожар в Серове с гибелью двух девочек и трех женщин был поздно обнаружен

«УралПолит.Ru» писал, что на пожаре в жилом деревянном доме погибли две маленькие девочки, их мама и еще две женщины.

«В связи с тем, что пожар произошел в ночное время, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали пожарных. В течение 9 минут огнеборцы прибыли к месту вызова», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

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К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля дома. Из-за того, что он был деревянный, огонь быстро распространился.

«Мгновенно оценив обстановку, пожарные через окна дома проникли внутрь. Из двух сильно задымленных квартир звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна на улицу 5 человек и передали медикам. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 8 человек», — сказано в сообщении.

В течение 40 минут 14 пожарных на четырех машинах справились с огнем. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Для оказания психологической помощи жителям привлечены психологи МЧС.

Жильцы этого дома временно разместились у родственников.

В администрации Серовского городского округа состоится заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На ней будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья погорельцам из маневренного фонда.