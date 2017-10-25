МЧС: пожар в Серове с гибелью двух девочек и трех женщин был поздно обнаружен
СЕРОВ, 25 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожар в Серове, где погибли две девочки и три женщины, был поздно обнаружен.
СЕРОВ, 25 октября, ИА УралПолит.Ru. Пожар в Серове, где погибли две девочки и три женщины, был поздно обнаружен.
«УралПолит.Ru» писал, что на пожаре в жилом деревянном доме погибли две маленькие девочки, их мама и еще две женщины.
«В связи с тем, что пожар произошел в ночное время, его поздно обнаружили соседи, которые и вызвали пожарных. В течение 9 минут огнеборцы прибыли к месту вызова», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
К этому моменту уже открытым пламенем горела входная группа и кровля дома.
«Мгновенно оценив обстановку, пожарные через окна дома проникли внутрь. Из двух сильно задымленных квартир звенья газодымозащитной службы на руках вынесли через окна на улицу 5 человек и передали медикам. До прибытия
В течение 40 минут 14 пожарных на четырех машинах справились с огнем. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Для оказания психологической помощи жителям привлечены психологи МЧС.
Жильцы этого дома временно разместились у родственников.
В администрации Серовского городского округа состоится заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На ней будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья погорельцам из маневренного фонда.
По факту гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.