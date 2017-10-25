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09:20 (мск), источник: СуперОмск

В Омске осудили родителей, которые издевались над детьми и кормили их испорченными продуктами

За жестокое обращение с приемными детьми супружеская пара отделалась небольшими штрафами, однако прокуратура посчитала приговор слишком мягким и оспорила его.

Муж и жена из Надеждинского сельского поселения Омского района в 2012 и 2013 годах взяла к себе на воспитание 2 девочек и 3 мальчиков в возрасте от 6 до 16 лет. Кроме того, у них было трое родных детей.

По версии следствия, в 2016—2017 годах родители жестоко обращались с приемными девочками, 15 и 16 лет. Они избивали наказывали подростков за любую провинность, заставляли есть испорченные продукты, запрещали пользоваться мобильным и рассказывать кому-то о происходящем в семье, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Согласно заключению психолого-педагогической экспертизы указанное поведение приемных родителей со своими подопечными дочерьми имеет признаки жестокого обращения», — говорится в сообщении ведомства.

Интересно, что в январе 2017 года девочки самовольно ушли из дома. Но, когда их нашли, побоялись рассказать причину. А когда истязания продолжились, девочки снова сбежали из дома и рассказали обо всем полицейским.

В настоящее время приемные дети переданы в другую семью, а один из детей вернулся в детский дом, где находится его брат.

Супруги в суде не признали свою вину, объяснив, что у детей переходный возраст, не слушаются, отказываются выполнять работу по дому.

Омский райсуд назначил им наказание в виде штрафов в размере 6 тысяч рублей каждому. Прокуратура Омской области посчитала такой приговор мягким и оспорила судебные решения в апелляционном порядке.

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