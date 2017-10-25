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09:24 (мск), источник: ИА Башинформ

Смертельный пожар в Башкирии: мужчина погиб из-за сигареты

УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, унесшего жизнь одного человека.

Трагедия произошла в ночь на 25 октября селе 8 Марта Ермекеевского района: в однокомнатной квартире загорелся дощатый пол. На место происшествия выехали две машины спецтехники и пять пожарных.

В горящей квартире находился мужчина 1960 года рождения. Спасти его не удалось.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

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