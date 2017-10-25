Смертельный пожар в Башкирии: мужчина погиб из-за сигареты
УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, унесшего жизнь одного человека.
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УФА, 25 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, унесшего жизнь одного человека.
Трагедия произошла в ночь на 25 октября селе 8 Марта Ермекеевского района: в однокомнатной квартире загорелся дощатый пол. На место происшествия выехали две машины спецтехники и пять пожарных.
В горящей квартире находился мужчина 1960 года рождения. Спасти его не удалось.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.