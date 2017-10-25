Полицейские Екатеринбурга ответят за похищенные авто
Прокуратура организовала проверку.
Прокуратура организовала проверку.
Прокуратура Екатеринбурга проверит, насколько ответственно полицейские уральской столицы ищут похищенные автомобили. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан на нерасторопность стражей порядка, рассказали «Уралинформбюро» в
Районным прокурорам поручено изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок и прочие
«По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление», — пояснили в прокуратуре.