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09:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Полицейские Екатеринбурга ответят за похищенные авто

Прокуратура организовала проверку.

Прокуратура Екатеринбурга проверит, насколько ответственно полицейские уральской столицы ищут похищенные автомобили. Поводом для проверки стали многочисленные жалобы горожан на нерасторопность стражей порядка, рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства по региону.

Районным прокурорам поручено изучить все уголовные дела, материалы процессуальных проверок и прочие оперативно-служебные материалы по фактам краж, угонов и другим преступлениям, связанным с незаконным завладением автотранспортом.

«По итогам надзорных мероприятий будет дана принципиальная оценка эффективности работы полиции на указанном направлении, полноте принимаемых ими мер по отысканию похищенного имущества и установлению лиц, совершивших преступление», — пояснили в прокуратуре.

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