В Челябинск завезли 26 килограммов наркотиков под видом детских игрушек
В Челябинск завезли 26 килограммов наркотиков под видом детских игрушек. Стоимость данной партии на чёрном рынке превышает 40 миллионов рублей.
В Челябинск завезли 26 килограммов наркотиков под видом детских игрушек. Стоимость данной партии на чёрном рынке превышает 40 миллионов рублей.
Челябинские таможенники совместно с сотрудниками ЮУ ЛУ МВД на транспорте пресекли крупный канал контрабандных поставок наркотиков на территорию Российской Федерации.
Преступная группировка переправляла наркотические средства из Европы в Россию под видом посылок и бандеролей с детскими игрушками.
«Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в одном из почтовых отделений Челябинска. Согласно сопроводительным документам, в международном почтовом отправлении должен был перемещаться детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки находились пакеты с веществами голубого и
Экспертиза показала, что содержимое пакетов — гашиш, амфетамин и экстази, которые отнесены к наркотическим и психотропным средствам.
В ходе дальнейшей спецоперации было выявлено еще 7 аналогичных посылок.
В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 килограммов наркотических средств: кокаин, марихуана, гашиш, амфетамин, экстази. Стоимость данной партии на чёрном рынке превышает 40 миллионов рублей.
В настоящее время злоумышленник заключен под стражу, а по данным фактам Челябинской таможней возбуждено 8 уголовных дел по статье «Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы.