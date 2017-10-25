В Челябинск завезли 26 килограммов наркотиков под видом детских игрушек

Челябинские таможенники совместно с сотрудниками ЮУ ЛУ МВД на транспорте пресекли крупный канал контрабандных поставок наркотиков на территорию Российской Федерации.

Преступная группировка переправляла наркотические средства из Европы в Россию под видом посылок и бандеролей с детскими игрушками.

«Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в одном из почтовых отделений Челябинска. Согласно сопроводительным документам, в международном почтовом отправлении должен был перемещаться детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки находились пакеты с веществами голубого и темно-зеленого цвета», — рассказали в пресс-службе челябинской таможни.

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Экспертиза показала, что содержимое пакетов — гашиш, амфетамин и экстази, которые отнесены к наркотическим и психотропным средствам.

В ходе дальнейшей спецоперации было выявлено еще 7 аналогичных посылок.

В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 килограммов наркотических средств: кокаин, марихуана, гашиш, амфетамин, экстази. Стоимость данной партии на чёрном рынке превышает 40 миллионов рублей.