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08:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавшего 50-летнего мужчину шестой день ищут в Магнитогорске

Всех, кто может помочь в поисках, просят связаться с волонтёрами или полицией.

Родственники и волонтёры в Магнитогорске разыскивают 50-летнего мужчину, ушедшего из дома и пропавшего почти неделю назад, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

В последний раз магнитогорца видели 19 октября. Мужчина был одет в чёрный пуховик и зелёные камуфляжные брюки. У пропавшего короткие седые волосы и серые глаза, отсутствуют передние верхние зубы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто может сообщить что-либо о местонахождении мужчины, просят связаться с волонтёрами или обратиться в полицию.

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