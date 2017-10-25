Пропавшего 50-летнего мужчину шестой день ищут в Магнитогорске

Родственники и волонтёры в Магнитогорске разыскивают 50-летнего мужчину, ушедшего из дома и пропавшего почти неделю назад, сообщают в поисковом отряде «Легион-СПАС».

В последний раз магнитогорца видели 19 октября. Мужчина был одет в чёрный пуховик и зелёные камуфляжные брюки. У пропавшего короткие седые волосы и серые глаза, отсутствуют передние верхние зубы.

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