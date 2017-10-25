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08:56 (мск), источник: "Российская газета"

В Перми завели дело о смерти колумбийского фитнес-тренера

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летнего колумбийца в медицинском учреждении города.

Известно, что он работал тренером в одном из фитнес-клубов краевой столицы.

Как пояснили в СУ СК по Пермскому краю, гражданин Республики Колумбия скончался после того, как получил травму в спортивном зале на территории Мотовилихинского района.

Сейчас следователи производят выемку медицинских документов, допрашивают свидетелей и потерпевших.

Предположительно причиной смерти колумбийского атлета стала травма мышцы, которая в дальнейшем спровоцировала сепсис.

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