В Перми завели дело о смерти колумбийского фитнес-тренера
В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летнего колумбийца в медицинском учреждении города.
В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти 31-летнего колумбийца в медицинском учреждении города.
Известно, что он работал тренером в одном из
Как пояснили в СУ СК по Пермскому краю, гражданин Республики Колумбия скончался после того, как получил травму в спортивном зале на территории Мотовилихинского района.
Сейчас следователи производят выемку медицинских документов, допрашивают свидетелей и потерпевших.
Предположительно причиной смерти колумбийского атлета стала травма мышцы, которая в дальнейшем спровоцировала сепсис.