Новые случаи заболевания корью зарегистрировали в Хабаровске

Источник: AP 2017

В Хабаровске специалисты выявили новые случаи заболевания корью. На заседании краевой санитарно-противоэпидемической комиссии сотрудники управления Роспотребнадзора сообщили о 12 заболевших. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в администрации города.

Днем 24 октября речь шла о двух лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью и восьми случаях подозрения на корь.

«Вчера на заседании краевой санитарно-противоэпидемической комиссии, собранной в срочном порядке в связи с регистрацией случаев кори в городе, управление Роспотребнадзора сообщило о 12 случаях заболевания корью», — сказала начальник отдела организации исполнения полномочий в сфере охраны здоровья управления здравоохранения администрации города Галина Аристова.

По ее словам, врачи будут делать прививки хабаровчанам, которые по каким-то причинам не прошли вакцинацию.

«Будем информировать учреждения, организации, предприятия о том, что медицинские работники будут проводить так называемую “подчищающую” вакцинацию по эпидемическим показаниям всех тех лиц, которые не привиты против кори в силу отказов или незнания. Такая работа будет организована. Плюс будем информировать население о том, что это за заболевание, как передается, как от него защищаться и что делать», — добавила начальник отдела.