Новые случаи заболевания корью зарегистрировали в Хабаровске
Специалисты советуют горожанам, которые еще не прошли вакцинацию, сделать прививки.
Специалисты советуют горожанам, которые еще не прошли вакцинацию, сделать прививки.
В Хабаровске специалисты выявили новые случаи заболевания корью. На заседании краевой
Днем 24 октября речь шла о двух лабораторно подтвержденных случаях заболевания корью и восьми случаях подозрения на корь.
«Вчера на заседании краевой
По ее словам, врачи будут делать прививки хабаровчанам, которые по
«Будем информировать учреждения, организации, предприятия о том, что медицинские работники будут проводить так называемую “подчищающую” вакцинацию по эпидемическим показаниям всех тех лиц, которые не привиты против кори в силу отказов или незнания. Такая работа будет организована. Плюс будем информировать население о том, что это за заболевание, как передается, как от него защищаться и что делать», — добавила начальник отдела.
Напомним, что вирус кори в Хабаровск привез местный житель, который отдохнул на Бали.