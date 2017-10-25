Жителя Хабаровска отправили под суд за открытие фирм-однодневок

Хабаровчанин официально нигде не работает, не имеет постоянного дохода. Кроме того, он не осуществлял предпринимательскую деятельность и никогда не собирался. Мужчина предоставлял свои паспортные данные бизнесменам, чтобы те создавали новые юридические лица. Сам нарушитель закона не собирался вести коммерческую деятельность, он только получал деньги за то, что становился подставным лицом. После регистрации нового бизнеса мужчина передавал все документы другим людям, которые использовали организацию, чтобы обналичить деньги.