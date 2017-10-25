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09:09 (мск), источник: Восток Медиа

Жителя Хабаровска отправили под суд за открытие фирм-однодневок

Мужчина зарабатывал тем, что выполнял роль подставного лица для других компаний.

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против лже-бизнесмена. Житель дальневосточной столицы становился директором фирм-однодневок, через которые предприниматели обналичивали незаконно полученные деньги.

Хабаровчанин официально нигде не работает, не имеет постоянного дохода. Кроме того, он не осуществлял предпринимательскую деятельность и никогда не собирался. Мужчина предоставлял свои паспортные данные бизнесменам, чтобы те создавали новые юридические лица. Сам нарушитель закона не собирался вести коммерческую деятельность, он только получал деньги за то, что становился подставным лицом. После регистрации нового бизнеса мужчина передавал все документы другим людям, которые использовали организацию, чтобы обналичить деньги.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное использование документов для образования юридического лица». правоохранители завершили расследование и направили документы в суд. Злоумышленника могут отправить на исправительные работы, а также принудить выплатить штраф до 300 тысяч рублей.

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