Мужчина приревновал супругу к покойнику в Татарском районе

Инцидент произошел на территории городского кладбища вблизи лыжной базы «Березовая роща», куда 34-летний Вячеслав Огородников привез свою бывшую подругу, чтобы она помянула покойного, сообщили VN.ru в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Девушка поделилась с сопровождавшим ее Огородниковым, что усопший (с которым при жизни она также проживала) был, по ее мнению, лучше обвиняемого. Мужчина не вынес нанесенного оскорбления, и, проходя мимо памятника усопшему нанес один удар кулаком по кресту, сломав его у основания.

Суд, с учетом правовой позиции государственного обвинителя, по совокупности смягчающих обстоятельств приговорил Огородникова к штрафу в размере пять тысяч рублей.