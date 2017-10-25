Мужчина приревновал супругу к покойнику в Татарском районе
Приревновал к покойному и сломал крест на его могиле житель Татарского района Новосибирской области.
Приревновал к покойному и сломал крест на его могиле житель Татарского района Новосибирской области.
Инцидент произошел на территории городского кладбища вблизи лыжной базы «Березовая роща», куда 34-летний Вячеслав Огородников привез свою бывшую подругу, чтобы она помянула покойного, сообщили VN.ru в
Девушка поделилась с сопровождавшим ее Огородниковым, что усопший (с которым при жизни она также проживала) был, по ее мнению, лучше обвиняемого. Мужчина не вынес нанесенного оскорбления, и, проходя мимо памятника усопшему нанес один удар кулаком по кресту, сломав его у основания.
Суд, с учетом правовой позиции государственного обвинителя, по совокупности смягчающих обстоятельств приговорил Огородникова к штрафу в размере пять тысяч рублей.
Добавим, в начале октября новосибирцы были возмущены актом вандализма на городских кладбищах. Неизвестные разрушили несколько десятков памятников. У многих выворочены надгробия, разбит керамогранит, оторваны фотографии. Факты вандализма первой обнаружила охрана Клещихинского захоронения, эту информацию сразу же передали в полицию, началась проверка. Многие горожане уже связали происшествие с неким ритуалом, однако сотрудники кладбища заявляют, что это всего лишь проделки бомжей с соседней свалки.