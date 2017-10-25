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09:31 (мск), источник: Новости Перми

В Перми в ДТП пострадала пожилая пассажирка трамвая

Авария случилась 24 октября днем на улице Сибирская. Пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице.

В 14:02, проезжая по улице Сибирской, 45-летняя водитель трамвая в районе дома № 71 допустила падение пассажира. В результате ДТП пострадала пенсионерка 1939 года рождения.

Бабушка получила ушибы и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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