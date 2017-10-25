В Перми в ДТП пострадала пожилая пассажирка трамвая

В 14:02, проезжая по улице Сибирской, 45-летняя водитель трамвая в районе дома № 71 допустила падение пассажира. В результате ДТП пострадала пенсионерка 1939 года рождения.



Бабушка получила ушибы и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.