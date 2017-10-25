В Перми в ДТП пострадала пожилая пассажирка трамвая
Авария случилась 24 октября днем на улице Сибирская. Пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Авария случилась 24 октября днем на улице Сибирская. Пострадавшая пенсионерка сейчас находится в больнице.
В 14:02, проезжая по улице Сибирской, 45-летняя водитель трамвая в районе дома № 71 допустила падение пассажира. В результате ДТП пострадала пенсионерка 1939 года рождения.
Бабушка получила ушибы и была госпитализирована. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.