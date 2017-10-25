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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии от неизвестной болезни скончалась 12-летняя девочка

На протяжении полугода она теряла вес.

Страшная трагедия, потрясшая всю республику, произошла недавно в башкирском городе Ишимбай. 19 октября от неизвестной болезни скончалась 13-летняя школьница Юлия (имена здесь и далее изменены — ред.).

Юная школьница на протяжении полугода на глазах у друзей и родных начала терять вес. По словам подруг, девочка сидела на строгой диете, чтобы быть худой, но никто и не догадывался, что все так печально закончится. Однако близкие друзья семьи погибшей отрицают данный факт.

ПОЛГОДА НАЗАД НАЧАЛА ТЕРЯТЬ ВЕС.

Все началось еще полгода назад — Юлия начала терять вес, худела на глазах родных и друзей, сама того не желая.

Встревоженная мать начала бегать по больницам от одного специалиста к другому, но все было безрезультатно — врачи разводили руками и твердили, что с организмом Юлии все в порядке.

— В августе девочку положили в Ишимбайскую больницу на обследование, но диагноз так и не смогли определить. Тогда Наталья, мама Юлии, перевезла свою дочь в Стерлитамак. Но и там врачи пожимали плечами и не могли установить причину такого состояния девочки, — рассказала «Комсомолке» близкая подруга семьи Куликовых.

Мать Юлии, воспитывающая двух дочерей в одиночку, была вынуждена посещать платных врачей, делать многочисленные УЗИ-сеансы, чтобы не медлить, а поскорее лечить свою дочь.

ПОТЕРЯЛА ОТЦА.

Примерно год назад Юлия пережила стресс — ее отец совершил самоубийство. До смерти мужа мама Юлии нигде не работала, занималась только дочками — Юлией и Аленой, младшей всего шесть лет.

— Сначала Юлия осталась без любимого отца, потом мама на работу вышла, чтобы было чем кормить семью, и Наталья всерьез начала думать, что дочь теряет вес из-за психологических расстройств, — продолжает подруга семьи.

Мать обратилась к психологам. Но все три разных специалиста отмечали, что с нервами у девочки все в порядке, она здорова.

У ВАС ХОРОШИЕ АНАЛИЗЫ.

В сентябре девочке, несмотря на «хорошие» анализы, по словам врачей, стало очень плохо — она слегла, организм так и не принимал еду.

19 сентября семья приехала в Республиканскую детскую больницу в Уфу, где провели обследование и положили ее в реанимацию. В больнице потеряла она еще два килограмма.

— В Уфе постоянно ждали результатов анализов, не могли установить диагноз. Здесь она пролежала ровно месяц. Но никакого диагноза так и не поставили — девочка скончалась 19 октября, — рассказывает подруга.

Наутро 20 октября приехала московская комиссия, которая провела вскрытие. После чего тело Юлии транспортировали в Ишимбайский район, где и похоронили.

ДЕВОЧКА ХОТЕЛА ЕСТЬ.

Некоторые СМИ отмечали, что девочка скончалась от анорексии и изнуряла себя диетами, чтобы быть стройной, но родные опровергают этот факт.

— Юлия хотела есть и ела, но организм не принимал пищу — ее сразу же рвало. Ни на каких диетах она никогда не сидела, она и так была очень стройной.

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