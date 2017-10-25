На пепелище под Новосибирском работают дознаватели

— Сообщение о возгорании в частном доме на трех хозяев поступило вечером 24 октября, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков. — Пожарные прибыли на место вызова через 12 минут после сообщения. Уже горели дом и надворные постройки, была угроза соседним частным домам.

— Пожар обнаружили поздно. Первый звонок поступил от очевидцев, которые заметили огонь и дым, — говорит оперативный дежурный службы пожаротушения Денис Сараскин — Огонь получил быстрое распространение по деревянным конструкциям. До прибытия пожарных из одной горящей квартиры жильцы самостоятельно эвакуировались через окно, из двух других — через двери. В течение 19 минут пожар был локализован. Тушение осложнялось по причине удаленности водоисточника — воду подвозили от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 600 метров.