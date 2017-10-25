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09:37 (мск), источник: VN.ru

На пепелище под Новосибирском работают дознаватели

По оперативной информации, на пожаре в поселке Барышево Новосибирского района есть пострадавшие. В сгоревшем доме проживали три семьи из семи человек, которые на данный момент разместились у родственников.

Неисправная печь стала возможной причиной крупного пожара в поселке Барышево. Непосредственно на месте пожара для установления точной причины сейчас работают дознаватели.

— Сообщение о возгорании в частном доме на трех хозяев поступило вечером 24 октября, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Павел Винаков. —  Пожарные прибыли на место вызова через 12 минут после сообщения. Уже горели дом и надворные постройки, была угроза соседним частным домам.

В результате пожара огнем уничтожена кровля дома, произошло обрушение, сгорели домашние вещи, мебель, повреждены стены бани, сарай. Общая площадь составила 299 квадратных метров.

— Пожар обнаружили поздно. Первый звонок поступил от очевидцев, которые заметили огонь и дым, — говорит оперативный дежурный службы пожаротушения Денис Сараскин — Огонь получил быстрое распространение по деревянным конструкциям. До прибытия пожарных из одной горящей квартиры жильцы самостоятельно эвакуировались через окно, из двух других — через двери. В течение 19 минут пожар был локализован. Тушение осложнялось по причине удаленности водоисточника — воду подвозили от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 600 метров.

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