Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Пять последних трендов рынка загородной недвижимости в РФ
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Российский танк Т-72Б3 победил Индию, Китай и превзошел США - СМИ
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивает мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

«На вид подозреваемому 25−35 лет, рост около 185 сантиметров. Крепкого спортивного телосложения, волосы тёмные короткие. Был одет в спортивный костюм белого цвета с синими вставками, тёмную футболку, на ногах кроссовки белого цвета», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Не исключено, что разыскиваемый занимается силовыми видами спорта или единоборствами.

Во время загрузки произошла ошибка.

ГУ МВД России по Пермскому краю просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (342)246−82−80, 89993635121. Анонимность и вознаграждение гарантируют.

Отметим, что подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как выглядят новые банкноты 200 и 2000 рублей?
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
BadRabbit: вирус назвали модифицированной версией NotPetya
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь