Пермская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.
Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивает мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления.
«На вид подозреваемому 25−35 лет, рост около 185 сантиметров. Крепкого спортивного телосложения, волосы тёмные короткие. Был одет в спортивный костюм белого цвета с синими вставками, тёмную футболку, на ногах кроссовки белого цвета», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Не исключено, что разыскиваемый занимается силовыми видами спорта или единоборствами.
ГУ МВД России по Пермскому краю просит всех, кто располагает
Отметим, что подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения.