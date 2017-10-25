Пермская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю разыскивает мужчину, который подозревается в совершении тяжкого преступления.

«На вид подозреваемому 25−35 лет, рост около 185 сантиметров. Крепкого спортивного телосложения, волосы тёмные короткие. Был одет в спортивный костюм белого цвета с синими вставками, тёмную футболку, на ногах кроссовки белого цвета», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Не исключено, что разыскиваемый занимается силовыми видами спорта или единоборствами.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=75979829&id=456239027&hash=4badd0da3c777133&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ГУ МВД России по Пермскому краю просит всех, кто располагает какой-либо информацией о личности подозреваемого и его местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (342)246−82−80, 89993635121. Анонимность и вознаграждение гарантируют.