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09:40 (мск), источник: Uralpress.ru

Многодетная мать из Еткульского района лишилась свободы за неуплату алиментов

За злостное уклонение от уплаты алиментов многодетная 41-летняя жительница поселка Бектыш Еткульского района Челябинской области арестована на 10 суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, родив пятерых детей, селянка не занимается воспитанием ни одного из них, ведя паразитический образ жизни. Но алименты с нее взыскиваются только в пользу сына 2001 года рождения, который с 2014 года воспитывается в приюте. Остальные дети проживают с родственниками. Женщина не имеет постоянной работы, проживает в полуразрушенном доме и злоупотребляет алкоголем. С 2014 года ее долг по алиментам вырос до 400 тысяч рублей. Платить женщина отказывается, имущества, банковских счетов и работы не имеет.

После отбытия десяти суток административного ареста матери-кукушке предстоит также уплатить административный штраф. Если и после этого она не начнет перечислять деньги на содержание сына, ее ждет уголовное дело и реальное лишение свободы на один год.

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