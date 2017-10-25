Многодетная мать из Еткульского района лишилась свободы за неуплату алиментов

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, родив пятерых детей, селянка не занимается воспитанием ни одного из них, ведя паразитический образ жизни. Но алименты с нее взыскиваются только в пользу сына 2001 года рождения, который с 2014 года воспитывается в приюте. Остальные дети проживают с родственниками. Женщина не имеет постоянной работы, проживает в полуразрушенном доме и злоупотребляет алкоголем. С 2014 года ее долг по алиментам вырос до 400 тысяч рублей. Платить женщина отказывается, имущества, банковских счетов и работы не имеет.