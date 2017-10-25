Пьяный водитель из Златоуста пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

«Подсудимый признан виновным в том, что 5 августа 2017 года был остановлен сотрудниками ГИБДД г. Златоуста за управлением автомобиля ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения. На законные требования сотрудника ГИБДД от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», — сообщили в прокуратуре региона.

В ходе составления протокола по делу об административном правонарушении, подсудимый предложил должностным лицам взятку и положил денежные средства в размере 11 000 рублей на пол в салоне служебного автомобиля. Однако его незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.