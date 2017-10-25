Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
09:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Пьяный водитель из Златоуста пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Пьяный водитель из Златоуста пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

«Подсудимый признан виновным в том, что 5 августа 2017 года был остановлен сотрудниками ГИБДД г. Златоуста за управлением автомобиля ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения. На законные требования сотрудника ГИБДД от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался», — сообщили в прокуратуре региона.

В ходе составления протокола по делу об административном правонарушении, подсудимый предложил должностным лицам взятку и положил денежные средства в размере 11 000 рублей на пол в салоне служебного автомобиля. Однако его незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Челябинске покусанному белкой ребенку не смогли найти вакцины от столбняка
Москва призвала США оставить российские СМИ в покое
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
На компанию Харви Вайнштейна подан первый иск о домогательствах
Россия передала Филиппинам боеприпасы и армейские грузовики
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь