Пьяный житель Новоусманского района поджег дом подруги жены

Пьяный житель Новоусманского района поссорился с женой и ночью поджег дом ее знакомой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 25 октября. Мужчине показалось, что супруга может находиться в этом доме. Он поджег кусок матерчатой ткани, положил его на окно и скрылся.