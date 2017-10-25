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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пьяный житель Новоусманского района поджег дом подруги жены

Хозяйка обратилась в полицию.

Пьяный житель Новоусманского района поссорился с женой и ночью поджег дом ее знакомой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 25 октября. Мужчине показалось, что супруга может находиться в этом доме. Он поджег кусок матерчатой ткани, положил его на окно и скрылся.

Хозяйка дома, 45-летняя жительница села Новая Усмань, обратилась в отдел МВД 23 октября. Правоохранители получили информацию о причастности 40-летнего мужчины к поджогу. Информация нашла подтверждение. Сельчанина задержали, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция по статье — пять лет лишения свободы.

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