Пьяный житель Новоусманского района поджег дом подруги жены
Хозяйка обратилась в полицию.
Хозяйка обратилась в полицию.
Пьяный житель Новоусманского района поссорился с женой и ночью поджег дом ее знакомой, сообщила
Хозяйка дома, 45-летняя жительница села Новая Усмань, обратилась в отдел МВД 23 октября. Правоохранители получили информацию о причастности 40-летнего мужчины к поджогу. Информация нашла подтверждение. Сельчанина задержали, он признал вину и рассказал об обстоятельствах преступления.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальная санкция по статье — пять лет лишения свободы.