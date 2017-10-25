Количество жертв «Билетницы» растёт в Хабаровске

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Десятки хабаровчан стали жертвами сервиса «Билетница», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Фирма продавала авиабилеты через социальную сеть «ВКонтакте». Прежде клиенты сервиса оставались довольны выгодными предложениями фирмы, однако этим летом десятки клиентов «Билетницы» не смогли улететь по оплаченным билетам.

Молодожёны Ксения и Никита запланировали отправиться в свадебное путешествие по США. За авиабилеты Хабаровск-Москва-Лос-Анжелес и Сиэтл-Лос-Анжелес-Москва-Хабаровск они заплатили «Билетнице» 125 тысяч рублей. Кроме этого, за полгода до путешествия пара забронировала круиз на Аляску, заранее оплатила проживание в гостиницах и билеты на концерт в Лас-Вегасе.

Ночью перед вылетом ребята получили письмо от создателя «Билетницы», из которого они узнали, что их билеты аннулированы, а фирма прекращает своё существование. Не веря в происходящее, они отправились в аэропорт в надежде, что это шутка.

— Однако на стойке регистрации подтвердили, что наших имён нет в списке пассажиров, а в кассе мы узнали, что в день оплаты авиабилеты действительно были забронированы, но вскоре бронь была снята, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Ксения.

В письме, которое получила пара накануне вылета, руководитель «Билетницы» Андрей Черкасов заверил клиентов, что все денежные средства будут возвращены в полном объеме.

«В частном порядке с вами будут определяться сроки по выплате или возмещению денежных средств. Мы сожалеем и понимаем, что у многих из Вас сорвались планы, но искренне надеемся решить с Вами все вопросы в досудебном порядке, это намного ускорит разрешения ситуации», — сообщалось в письме.

— Спустя какое-то время мы встретили Андрея Черкасова на улице. Он очень извинялся и обещал всё нам вернуть. Мы, честно говоря, доверяли ему первое время. Он всегда лично помогал нам найти выгодные авиаперелёты, никогда до этого лета проблем не возникало. Теперь Андрей не выходит на связь с нами, ни копейки возращено не было, — рассказали обманутые молодожёны.

Аналогичные письма получили и другие клиенты сервиса. Каждому была назначена дата возврата денег, но сроки давно вышли, а хабаровчане так ничего не получили от «Билетницы». Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» стало известно, что возврата средств ждут порядка 20−30 человек, но в реальности их может оказаться в разы больше.

В надежде защитить свои права и вернуть отданные за недействительные билеты деньги, некоторые пострадавшие уже обращались в полицию. У них на руках есть все платёжные документы, расписки и паспортные данные руководителя «Билетницы», который лично обещал им вернуть деньги, однако по результатам проверки правоохранители отказывают в возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УВД краевой столицы поясняют, что заявители имеют право не соглашаться с решением об отказе и обратиться в прокуратуру.

Между тем корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» стало известно, что «Билетница» продолжает свою деятельность. Новые жертвы сервиса приобрели билеты по направлению Якутск-Хабаровск и обратно на сумму 23 000 рублей в середине октября, но перед вылетом узнали в аэропорту, что переданные им распечатки недействительны — в списках пассажиров их нет.