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10:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Скончался автор популярного в Казнете клипа «Зын-Зын»

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Болат Нуримов, автор популярного в Казнете музыкального клипа «Зын-Зын», скоропостижно скончался.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram казахстанский исполнитель Серик Ибрагим.

«Болата больше с нами нет. Он был хорошим человеком. Он был добросердечным и открытым человеком», — написал Ибрагимов.

О возможных причинах смерти Болата Нуримова не сообщается.

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В сентябре 2017 года в социальных сетях распространилось видео, снятое вайнерами Jokeasses про девушек из Шымкента «Зын-Зын». Видеозарисовка стала вирусной и пародийной. Некоторое время имя автора музыки и текста не было известно.

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