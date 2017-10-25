Скончался автор популярного в Казнете клипа «Зын-Зын»
АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Болат Нуримов, автор популярного в Казнете музыкального клипа «Зын-Зын», скоропостижно скончался.
АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Болат Нуримов, автор популярного в Казнете музыкального клипа «Зын-Зын», скоропостижно скончался.
Об этом сообщил на своей странице в Instagram казахстанский исполнитель Серик Ибрагим.
«Болата больше с нами нет. Он был хорошим человеком. Он был добросердечным и открытым человеком», — написал Ибрагимов.
О возможных причинах смерти Болата Нуримова не сообщается.
В сентябре 2017 года в социальных сетях распространилось видео, снятое вайнерами Jokeasses про девушек из Шымкента «Зын-Зын». Видеозарисовка стала вирусной и пародийной. Некоторое время имя автора музыки и текста не было известно.