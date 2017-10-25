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10:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Заместителя председателя облизбиркома Челябинской области увезли на скорой

Заместителя председателя облизбиркома Челябинской области увезли на скорой. Наталье Макаровой стало плохо на рабочем месте.

Это информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в пресс-службе челябинского обилзиркома. Наталью Макарову госпитализировали с гипертоническим кризом.

«В первой половине дня есть стало сильно плохо. Сотрудники облизбиркома вызвали скорую помощь. Сейчас Наталья Макарова находится в больнице. Ее состояние медики оценивают, как нестабильное. Весь коллектив переживает и желает ей скорейшего выздоровления», — рассказала сотрудник пресс-службы облизбиркома региона Екатерина Колбышева.

Кто будет исполнять обязанности Натальи Макаровой на время больничного пока неизвестно.

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