Заместителя председателя облизбиркома Челябинской области увезли на скорой
Заместителя председателя облизбиркома Челябинской области увезли на скорой. Наталье Макаровой стало плохо на рабочем месте.
Заместителя председателя облизбиркома Челябинской области увезли на скорой. Наталье Макаровой стало плохо на рабочем месте.
Это информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердили в
«В первой половине дня есть стало сильно плохо. Сотрудники облизбиркома вызвали скорую помощь. Сейчас Наталья Макарова находится в больнице. Ее состояние медики оценивают, как нестабильное. Весь коллектив переживает и желает ей скорейшего выздоровления», — рассказала сотрудник
Кто будет исполнять обязанности Натальи Макаровой на время больничного пока неизвестно.