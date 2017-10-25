Трасса Омск-Тюмень перекрыта из-за аварии с большегрузом
Грузовой автомобиль
Грузовой автомобиль
Сегодня, в 9:30 утра на трассе «Омск-Тюмень» неподалеку от села Бекишево в Тюкалинском районе случилось ДТП. В аварии участвовал только один автомобиль — грузовая фура «Скания».
Как пояснили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.
УГИБДД УМВД по Омской области:
— На 535 километре трассы Тюмень-Омск водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и наехал на препятствие — отбойник. Пострадавших в ДТП нет.
Несмотря на то, что в ДТП всего один участник, на трассе образовалась огромная пробка, а дорога перекрыта в обе стороны, утверждает очевидец. Фотографии происшествия появились в соцсетях, на снимках видно длинную очередь из фур на трассе.
Судя по всему, грузовик развернуло, что затрудняет проезд. Не исключено, что причиной аварии стал гололед, сегодня ситуация на дорогах очень сложная.