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10:02 (мск), источник: Om1.ru

Трасса Омск-Тюмень перекрыта из-за аварии с большегрузом

Грузовой автомобиль из-за гололеда влетел в ограждение, после чего развернулся на всю дорогу.

Сегодня, в 9:30 утра на трассе «Омск-Тюмень» неподалеку от села Бекишево в Тюкалинском районе случилось ДТП. В аварии участвовал только один автомобиль — грузовая фура «Скания».

Как пояснили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — На 535 километре трассы Тюмень-Омск водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и наехал на препятствие — отбойник. Пострадавших в ДТП нет.

Несмотря на то, что в ДТП всего один участник, на трассе образовалась огромная пробка, а дорога перекрыта в обе стороны, утверждает очевидец. Фотографии происшествия появились в соцсетях, на снимках видно длинную очередь из фур на трассе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по всему, грузовик развернуло, что затрудняет проезд. Не исключено, что причиной аварии стал гололед, сегодня ситуация на дорогах очень сложная.

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