Трасса Омск-Тюмень перекрыта из-за аварии с большегрузом

Сегодня, в 9:30 утра на трассе «Омск-Тюмень» неподалеку от села Бекишево в Тюкалинском районе случилось ДТП. В аварии участвовал только один автомобиль — грузовая фура «Скания».

Как пояснили порталу Om1.ru в УГИБДД по Омской области, водитель не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение.

УГИБДД УМВД по Омской области:

— На 535 километре трассы Тюмень-Омск водитель грузового автомобиля «Скания» не справился с управлением и наехал на препятствие — отбойник. Пострадавших в ДТП нет.

Несмотря на то, что в ДТП всего один участник, на трассе образовалась огромная пробка, а дорога перекрыта в обе стороны, утверждает очевидец. Фотографии происшествия появились в соцсетях, на снимках видно длинную очередь из фур на трассе.

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