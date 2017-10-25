В Тольятти на ул. Дзержинского горел автомобиль
В среду, 25 октября, в 4:31 в Автозаводском районе Тольятти на ул. Дзержинского горел автомобиль, сообщает
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В среду, 25 октября, в 4:31 в Автозаводском районе Тольятти на ул. Дзержинского горел автомобиль, сообщает
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.
Пожар ликвидирован в 4:37. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.