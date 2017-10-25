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11:08 (мск), источник: Volga News

В Тольятти на ул. Дзержинского горел автомобиль

В среду, 25 октября, в 4:31 в Автозаводском районе Тольятти на ул. Дзержинского горел автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники.

Пожар ликвидирован в 4:37. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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