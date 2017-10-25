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11:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

СКР начал проверку по факту смерти тайшетца из-за обрушения стены гаража

Трагедия произошла с бездомными.

В Тайшете следователи начали доследственную проверку по факту смерти 25-летнего мужчины в результате обрушения гаражной бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла по улице Чкалова Тайшета. Как стало известно следствию, 24 октября отец с сыном без определенного места жительства попытались отсоединить металлическую балку неэксплуатируемого гаража, чтобы сдать ее пункт приема металла. Эта балка являлась соединительным элементом потолочного перекрытия гаража. В результате манипуляций плита обрушилась. Молодой мужчина скончался на места происшествия. Отец во время падения оказался в автомобильной яме. Это спасло ему жизнь.

Сейчас следователями устанавливаются все детали трагедии.

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