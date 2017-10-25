СКР начал проверку по факту смерти тайшетца из-за обрушения стены гаража

В Тайшете следователи начали доследственную проверку по факту смерти 25-летнего мужчины в результате обрушения гаражной бетонной плиты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Трагедия произошла по улице Чкалова Тайшета. Как стало известно следствию, 24 октября отец с сыном без определенного места жительства попытались отсоединить металлическую балку неэксплуатируемого гаража, чтобы сдать ее пункт приема металла. Эта балка являлась соединительным элементом потолочного перекрытия гаража. В результате манипуляций плита обрушилась. Молодой мужчина скончался на места происшествия. Отец во время падения оказался в автомобильной яме. Это спасло ему жизнь.