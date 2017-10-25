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11:20 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье косуля спровоцировала серьезное ДТП

В районе Шкотово выбежавшая на дорогу косуля стала виновником ДТП. К сожалению, животное погибло.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv, животное появилось из лесу неожиданно для всех участников движения и бросилось прямиком под автомобиль. От сильного удара автомобиль участника аварии получил значительные повреждения, косуля погибла.

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