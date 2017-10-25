В Приморье косуля спровоцировала серьезное ДТП

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм newsbox24.tv, животное появилось из лесу неожиданно для всех участников движения и бросилось прямиком под автомобиль. От сильного удара автомобиль участника аварии получил значительные повреждения, косуля погибла.