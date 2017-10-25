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11:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Ольхоне появились волки

На байкальском острове Ольхон сейчас постоянно живут волки. Об этом «Байкал Инфо» сообщили 25 октября 2017 года в «Заповедном Прибайкалье».

Специального учёта серых на острове учёные ещё не проводили, известно только, что питаются они изюбрами, зайцами и другой живностью, периодически режут домашний скот. Ранее волки заходили на Ольхон только зимой, по льду с материк.

Напомним, популяция волков в Иркутской области очень высока и превышает нормативы. В 2013 году численность волков оценивалась в 6 тыс. особей, в 2014 году — в 4 тыс., в 2015 — в 4, в 2014 году — в 4 тыс., в 2016 выросла до 5 тыс. животных, потому что перестали платить охотникам премии за добычу.

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