На Ольхоне появились волки

Специального учёта серых на острове учёные ещё не проводили, известно только, что питаются они изюбрами, зайцами и другой живностью, периодически режут домашний скот. Ранее волки заходили на Ольхон только зимой, по льду с материк.

Напомним, популяция волков в Иркутской области очень высока и превышает нормативы. В 2013 году численность волков оценивалась в 6 тыс. особей, в 2014 году — в 4 тыс., в 2015 — в 4, в 2014 году — в 4 тыс., в 2016 выросла до 5 тыс. животных, потому что перестали платить охотникам премии за добычу.