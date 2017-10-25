Конструкцию Ка-52 могут изменить из-за выстрелов по людям и складу на учениях
Проводится расследование обстоятельств инцидента.
Проводится расследование обстоятельств инцидента.
Холдинг «Вертолеты России» заявил о том, что в отношении вертолета Ка-52, совершившего непроизвольный выстрел с сторону зрителей в ходе учений «Запад-2017» (незадолго до прибытия на полигон Владимира Путина), проводится расследование; по итогам проверки Министерство обороны может принять решение о внесении изменений в конструкторскую документацию вертолета, известного как «Аллигатор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Необходимо отметить. что собранный в городе Арсеньев Приморского края вертолет Ка-52 в третий день
«Первый незапланированный выстрел произошел в 14:00 по мск: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А. В. и старший лейтенант Волчков А. С. — выполнил взлет с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон Лужский. В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8. После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин.
«Он развернул вертолет таким образом, чтобы орудие было направлено в безопасном направлении, а после снял кожух, за которым находится пушка. Затем он начал проводить все стандартные процедуры, которые обычно проводятся в рамках техники безопасности после каждого полета», — рассказал источник РБК, близкий к Минобороны. Второй техник должен был открыть затвор, а затем произвести контрольный спуск, чтобы убедиться в отсутствии снаряда в канале ствола, объяснил собеседник РБК. Однако, по его словам, техник забыл проверить затвор и сразу нажал на кнопку электроспуска. «Если бы все было выполнено по инструкции, снаряд бы просто упал рядом с машиной, а тут он остался в стволе. В итоге произошел выстрел, который поразил складское помещение», — заключил он.
Второй выстрел произошел не неуправляемой авиационной ракетой, как в первый раз, а 30-миллиметровым снарядом, отметил собеседник РБК.