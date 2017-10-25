Красноярцы пожаловались на едкий смог над городом

Источник: Агентство «Москва»

По данным регионального гидрометцентра, основным источником дымки и неприятного запаха стали взвешенные вещества — дым, сажа, зола и пыль, их содержание в воздухе превышало норму почти в два раза.

— В целом, 24 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу оценивался как повышенный, — подтвердили в ведомстве.