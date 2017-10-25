Красноярцы пожаловались на едкий смог над городом
Жители Красноярска второй день жалуются на едкую дымку,
Жители Красноярска второй день жалуются на едкую дымку,
По данным регионального гидрометцентра, основным источником дымки и неприятного запаха стали взвешенные вещества — дым, сажа, зола и пыль, их содержание в воздухе превышало норму почти в два раза.
— В целом, 24 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу оценивался как повышенный, — подтвердили в ведомстве.
Между тем, пока в Красноярске не предполагается вводить режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Со второй половины дня 25 октября, по данным специалистов, в городе поменяется ветер, который должен развеять смог.