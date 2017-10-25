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11:03 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярцы пожаловались на едкий смог над городом

Жители Красноярска второй день жалуются на едкую дымку, из-за которой трудно дышать. В основном неудобства испытывали жители Центрального и Железнодорожного районов, а также микрорайонов Солнечный и Северный.

Источник: Агентство «Москва»

По данным регионального гидрометцентра, основным источником дымки и неприятного запаха стали взвешенные вещества — дым, сажа, зола и пыль, их содержание в воздухе превышало норму почти в два раза.

— В целом, 24 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу оценивался как повышенный, — подтвердили в ведомстве.

Между тем, пока в Красноярске не предполагается вводить режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Со второй половины дня 25 октября, по данным специалистов, в городе поменяется ветер, который должен развеять смог.

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