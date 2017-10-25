В Центральной Азии заморожены активы 150 лиц, причастных к терроризму

Источник: Sputnik

«Хотелось бы сказать, что мы выстроили неплохие взаимоотношения на международной площадке по вопросам, связанным с борьбой с терроризмом, в первую очередь с центральноазиатскими странами. Мы обмениваемся информацией, и по нашим данным порядка 150 человек в странах Центральной Азии — заморожены также активы», — сказал Чиханчин.

Он уточнил, что Росфинмониторинг заморозил активы порядка ста человек, проживающих на территориях этих республик, но находящихся в РФ.

«Нам удалось совместно с ФСБ и с коммерческими банками построить модель финансового поведения террористов. Это позволило выявить порядка 200 лиц, возбуждены уголовные дела. То есть банки сами научились выявлять по этому признаку. Это основной результат», — добавил глава Росфинмониторинга.

В ходе спецоперации Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ в 2017 году выявлено 73 лица, которые были причастны к финансированию терроризма, заявил ранее руководитель центра генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

«По итогам операции “Барьер”, проводимой совместно с подразделениями финансовых разведок государств СНГ, только в 2017 году выявлено 73 лица, причастных к финансированию терроризма», — сказал он.

Новиков также добавил, что по итогам регулярной операции «Трал-Антитеррор», проводимой совместно с национальными пенитенциарными службами государств Содружества, в 2017 году установлены 17 человек, разыскиваемых за терроризм, но отбывающих наказание за совершение других, как правило, — общеуголовных — преступлений.

Кроме того, в период с 2016—2017 годы АТЦ выявил возможное местонахождение более 500 иностранных боевиков, разыскиваемых в странах Содружества.

По его мнению, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) внедряет в Центральную Азию новую модель экстремизма.