Жительницу Краснокамска осудят за отказ от лечения своего больного сына

По версии Следственного комитета, мать мальчика, зная о его болезни, со 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года «не осуществляла свои родительские обязанности по охране здоровья ребенка». Маленький прикамец должен был своевременно принимать препараты, посещать врачей. Женщина не контролировала прием лекарств, в нужное время не водила ребенка к врачу.



— Это способствовало прогрессированию болезни, что в конечном счете привело к тому, что 14 августа 2017 года в своей квартире ребенок скончался, — сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Официально ведомство не сообщает о точном диагнозе, но, предположительно, это была ВИЧ-инфекция. По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.