Директора ДК будут судить на Дону за присвоение более 500 тысяч рублей
Директора сельского дома культуры будут судить за служебный подлог и присвоение более 500 тысяч рублей в Аксайском районе Ростовской области.
Директора сельского дома культуры будут судить за служебный подлог и присвоение более 500 тысяч рублей в Аксайском районе Ростовской области.
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По версии следствия, директор ДК издала фиктивные приказы о приеме на работу сотрудников, после чего в 2010—2014 годах ежемесячно вносила в табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения. Таким образом она присвоила свыше 500 тыс. рублей, которые перечислялись для выплаты зарплаты.