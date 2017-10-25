Директора ДК будут судить на Дону за присвоение более 500 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщине инкриминируются ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, директор ДК издала фиктивные приказы о приеме на работу сотрудников, после чего в 2010—2014 годах ежемесячно вносила в табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения. Таким образом она присвоила свыше 500 тыс. рублей, которые перечислялись для выплаты зарплаты.