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17:00 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Директора ДК будут судить на Дону за присвоение более 500 тысяч рублей

Директора сельского дома культуры будут судить за служебный подлог и присвоение более 500 тысяч рублей в Аксайском районе Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, женщине инкриминируются ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, директор ДК издала фиктивные приказы о приеме на работу сотрудников, после чего в 2010—2014 годах ежемесячно вносила в табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты ложные сведения. Таким образом она присвоила свыше 500 тыс. рублей, которые перечислялись для выплаты зарплаты.

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