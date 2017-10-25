В Крыму спасатели вынесли из горящей квартиры ребенка

Сообщение о пожаре поступило спасателям в районе 23 часов. В одной из квартир загорелся балкон, существовала угроза перекидывания огня на соседние комнаты, в которых находились два человека, в том числе ребенок. Пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из помещения.