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11:09 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму спасатели вынесли из горящей квартиры ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме в селе Михайловка Нижнегорского района Крыма спасено два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в районе 23 часов. В одной из квартир загорелся балкон, существовала угроза перекидывания огня на соседние комнаты, в которых находились два человека, в том числе ребенок. Пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из помещения.

Спасатели помогли погорельцам и эвакуировали из здания еще 15 жильцов.

«В 23:38 силами подразделений МЧС России пожар был полностью ликвидирован, огонь удалось вовремя становить и не допустить его распространения на соседние квартиры. Пострадавшие на пожаре в медицинской помощи не нуждалась, от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

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