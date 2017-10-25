В Крыму спасатели вынесли из горящей квартиры ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме в селе Михайловка Нижнегорского района Крыма спасено два человека. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном доме в селе Михайловка Нижнегорского района Крыма спасено два человека. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило спасателям в районе 23 часов. В одной из квартир загорелся балкон, существовала угроза перекидывания огня на соседние комнаты, в которых находились два человека, в том числе ребенок. Пострадавшие не могли самостоятельно выбраться из помещения.
Спасатели помогли погорельцам и эвакуировали из здания еще 15 жильцов.
«В 23:38 силами подразделений МЧС России пожар был полностью ликвидирован, огонь удалось вовремя становить и не допустить его распространения на соседние квартиры. Пострадавшие на пожаре в медицинской помощи не нуждалась, от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.