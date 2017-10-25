На Большой Окружной сбили 10-летнюю девочку
На улице Большой Окружной в областном центре автомобиль сбил 10-летнего ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
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На улице Большой Окружной в областном центре автомобиль сбил 10-летнего ребенка, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
Авария произошла около 7 утра во вторник в районе СНТ «Ветерок-2». 10-летняя девочка получила ссадины мягких тканей лица, ушиб мягких тканей обеих рук.
Ребенку было назначено амбулаторное лечение.